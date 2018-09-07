Путин назвал недопустимым вывод террористов из-под удара под предлогом защиты населения Сирии
- РИА Новости
«Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии», — сказал президент России.
Он отметил, что, как представляется, именно на это направлены и попытки «инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ».
«У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям», — добавил Путин.
Ранее Путин призвал придать системный характер гуманитарным усилиям в Сирии.