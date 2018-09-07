Путин назвал недопустимым вывод террористов из-под удара под предлогом защиты населения Сирии

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Вывод террористов из-под удара под предлогом защиты населения в Сирии недопустим, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам саммита Россия — Турция — Иран по ситуации в САР, который состоялся в Тегеране.
Путин назвал недопустимым вывод террористов из-под удара под предлогом защиты населения Сирии
  • РИА Новости

«Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии», — сказал президент России.

Он отметил, что, как представляется, именно на это направлены и попытки «инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ».

«У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям», — добавил Путин.

Ранее Путин призвал придать системный характер гуманитарным усилиям в Сирии.

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