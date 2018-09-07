Путин призвал придать системный характер гуманитарным усилиям в Сирии

Российский президент Владимир Путин заявил, что было бы полезно придать системный характер совместным гуманитарным усилиям России, Турции и Ирана в Сирии, чтобы помочь поднять страну из руин.

«В целом было бы полезно придать нашим совместным усилиям на гуманитарном направлении системный характер, с тем чтобы помочь поднять Сирию из руин, восстановить её промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, тем самым обеспечить массовое возвращение сирийцев домой», — сказал Путин.

Ранее ФАН сообщало, что вторая группа беженцев прибыла в район сирийского контрольно-пропускного пункта из Ливана. Всего за день на территорию САР прибыли более 490 граждан.

5 сентября начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Сирии состоится «историческое событие» — международная конференция по беженцам.