Минобороны России: в Сирии состоится историческая конференция по беженцам

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Сирии состоится «историческое событие» — международная конференция по беженцам.

Об этом сообщает РИА новости.

«Президент Башар Асад исключительно положительно воспринял инициативу по проведению в Сирии международной конференции по беженцам и уже назначил для проработки конкретных мероприятий форума представителей сирийского руководства», — заявил Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

По его словам, форум позволит собрать за одним столом послов доброй воли из стран, принявших на своей территории сирийских беженцев, и объединить силы для того, чтобы наладить мирную жизнь в Сирии.

Генерал-полковник выразил надежду, что международные организации, прежде всего Организация объединённых наций, примут участие в этом мероприятии.

Мизинцев отметил, что эта конференция даст возможность проработать весь комплекс организационных и технических вопросов по возвращения сирийских граждан на родину.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о намерении американской стороны провести отдельное заседание Совета Безопасности по ситуации в Идлибе.