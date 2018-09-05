Минобороны России: в Сирии состоится историческая конференция по беженцам
- Reuters
Об этом сообщает РИА новости.
«Президент Башар Асад исключительно положительно воспринял инициативу по проведению в Сирии международной конференции по беженцам и уже назначил для проработки конкретных мероприятий форума представителей сирийского руководства», — заявил Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.
По его словам, форум позволит собрать за одним столом послов доброй воли из стран, принявших на своей территории сирийских беженцев, и объединить силы для того, чтобы наладить мирную жизнь в Сирии.
Генерал-полковник выразил надежду, что международные организации, прежде всего Организация объединённых наций, примут участие в этом мероприятии.
Мизинцев отметил, что эта конференция даст возможность проработать весь комплекс организационных и технических вопросов по возвращения сирийских граждан на родину.
Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о намерении американской стороны провести отдельное заседание Совета Безопасности по ситуации в Идлибе.