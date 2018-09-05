Эксперт прокомментировал сообщения о предложении Трампа убить Асада
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«Зная характер Трампа, его вспыльчивость и некоторые высказывания, о которых он сам, наверное, потом сожалеет, можно предположить, что это всё было», — сказал эксперт.
По его словам, трудно сказать, что затем произошло: то ли Пентагон не послушал главу государства, то ли Трамп успокоился и понял, что не стоит так поступать.
Лозанский отметил, что не подлежит сомнению честность журналиста Боба Вудворда, который рассказал о приказе президента США в книге «Страх. Трамп в Белом доме».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала готовящийся выход книги Вудворда.