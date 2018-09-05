Эксперт прокомментировал сообщения о предложении Трампа убить Асада

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в апреле 2017 года предлагал главе Пентагона Джеймсу Мэттису убить сирийского лидера Башара Асада.

«Зная характер Трампа, его вспыльчивость и некоторые высказывания, о которых он сам, наверное, потом сожалеет, можно предположить, что это всё было», — сказал эксперт.

По его словам, трудно сказать, что затем произошло: то ли Пентагон не послушал главу государства, то ли Трамп успокоился и понял, что не стоит так поступать.

Лозанский отметил, что не подлежит сомнению честность журналиста Боба Вудворда, который рассказал о приказе президента США в книге «Страх. Трамп в Белом доме».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала готовящийся выход книги Вудворда.