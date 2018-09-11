В Госдепе заявили, что Россия ставит «Белые каски» в опасное положение в Сирии

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Госдепартамент США обвинил Россию и Сирию в «масштабной кампании дезинформации» относительно работы организации «Белые каски» на территории САР, чем Москва и Дамаск ставят добровольцев в рискованное положение.

С таким заявлением выступила перед журналистами официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Россия и режим (президента Сирии Башара. — RT) Асада продолжают обвинять «Белые каски» в рамках масштабной кампании дезинформации, ставя добровольцев из этой организации в рискованное положение. Многие из вас знают о хорошей работе, которую выполняют и будут выполнять «Белые каски», — сказала она.

Ранее в Минобороны России заявили, что террористы совместно с членами организации «Белые каски» провели «сходку», в ходе которой утвердили сценарий провокации с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Также глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что члены организации «Белые каски» в Сирии похитили 44 ребёнка для использования в инсценировке химической атаки в Идлибе.

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