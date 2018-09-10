Нидерланды прекратят финансирование организации «Белые каски»

Правительство Нидерландов прекращает финансирование сирийской оппозиции и организации «Белые каски» в связи с признанием такой стратегии неэффективной. Об этом на брифинге заявили глава МИД страны Стеф Блок и министр по делам внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Кааг.

По их словам, поддержка Нидерландами повстанцев «не возымела желаемых результатов», сообщает Dutch News.

На брифинге министры пессимистично оценили нынешнюю ситуацию в Сирии, заявив, что военная победа правительственных сил «неизбежна», а «присущая нестабильность» означает мрачность перспектив прочного мира.

Тем не менее Нидерланды продолжат стремиться к политическому урегулированию и будут поддерживать соседние с Сирией страны, которые также пострадали от конфликта, говорится в послании.

При этом, как отмечается, поддержка оппозиции прекратится немедленно, в то время как «Белые каски» продолжат получать помощь до декабря 2018 года.

Ранее Соединённые Штаты выделили $6,6 млн на работу организации «Белые каски» в Сирии.

В МИД Сирии выступили с осуждением данного решения.

4 мая в Британии заявили, что продолжат оказывать финансовую поддержку «Белым каскам».