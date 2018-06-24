МИД Сирии осудил решение США о дополнительном финансировании «Белых касок»
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Заявление ведомства опубликовало агентство SANA.
Дополнительное финансирование «Белых касок» сирийский МИД считает отражением поддержки США, Францией и Великобританией всех форм терроризма на территории Сирии с 2011 года.
Согласно заявлению МИД, «Белые каски» используются некоторыми западными странами для осуществления террористической деятельности с задействованием химического оружия.
Дипломаты также подчеркнули, что выделение США финансирования «Белым каскам» идёт вразрез с их заявлениями о противодействии терроризму и резолюциям Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.
Ранее США заявили о выделении $6,6 млн на работу организации «Белые каски» в Сирии.