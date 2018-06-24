МИД Сирии осудил решение США о дополнительном финансировании «Белых касок»

В МИД Сирии заявили, что осуждают решение американского правительства выделить дополнительные финансовые средства организации «Белые каски».

Заявление ведомства опубликовало агентство SANA.

Дополнительное финансирование «Белых касок» сирийский МИД считает отражением поддержки США, Францией и Великобританией всех форм терроризма на территории Сирии с 2011 года.

Согласно заявлению МИД, «Белые каски» используются некоторыми западными странами для осуществления террористической деятельности с задействованием химического оружия.

Дипломаты также подчеркнули, что выделение США финансирования «Белым каскам» идёт вразрез с их заявлениями о противодействии терроризму и резолюциям Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

Ранее США заявили о выделении $6,6 млн на работу организации «Белые каски» в Сирии.