Захарова назвала смещение Асада главной задачей коалиции США в Сирии

Главной задачей коалиции, которую возглавляют США, в Сирии является смещение сирийского лидера Башара Асада. Об этом в интервью RT заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Основная задача, которая стояла перед возглавляемой американцами так называемой коалицией и, к сожалению, целым рядом региональных стран, — смещение режима Асада, это очевидно. Именно с этой задачей они пришли в регион, непосредственно в Сирию», — сказала она.

По словам Захаровой, этого у них «не получилось по целому ряду причин» и теперь им «нужно найти легальный правовой механизм, чтобы доказать нелегитимность» сирийского правительства.

«Ставка сначала была сделана на то, что сами сирийцы своими руками и силами (а мы прекрасно понимаем, что за ними стояли и деньги, и возможности целого ряда стран) должны были, якобы выражая недовольство управлением своей страной, поменять режим. Этого не случилось», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что затем был придуман другой сценарий, когда «некие умеренные террористы» под «покровом некой вооружённой оппозиции приступили к боевым действиям».

«И ставка была сделана на то, что это получится непосредственно через вооружённые действия. Тоже не получилось. Когда всем стало понятно, что речь идёт не о какой-то вооружённой оппозиции, которая занимается благородным делом, а просто о классических боевиках-террористах, и нужно было уже спасать не только Сирию, но регионы, мир от этого терроризма… тогда подключилась Российская Федерация и вместе с сирийской армией занимается тем, что освобождает страну», — добавила она.

Как сказала Захарова, последние несколько лет отрабатывается «новый сценарий».

«Придумать легальный способ, правовые основания для того, чтобы завершить намеченное, — вот такая идеология у некоторых стран Запада тоже есть», — заключила она.

Ранее Асад заявил, что страны Запада несут ответственность за продолжение конфликта в Сирии.