Асад заявил, что урегулированию ситуации в Сирии мешает Запад

Сирийский президент Башар Асад в интервью Daily Mail заявил, что западные страны несут ответственность за продолжение конфликта в Сирии.

«Я всегда говорил, что мы можем урегулировать конфликт менее чем за год, это не очень сложно. Что его осложняет, так это внешнее вмешательство. Чем больше мы продвигаемся вперёд, тем большую поддержку террористы получают от Запада», — цитирует SANA Асада.

По его словам, чем большего власти Сирии добиваются в политическом и военном плане, тем больше «Запад, особенно США, Великобритания и Франция», пытается продлить конфликт, отдалить его урегулирование.

Ранее Асад в интервью RT заявил, что Соединённые Штаты должны покинуть Сирию.

В конце 2017 года Асад отметил, что терроризм на сирийской территории ещё существует при поддержке Запада.