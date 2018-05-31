Асад заявил, что США должны уйти из Сирии

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Президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что США должны уйти с сирийской территории.
Асад заявил, что США должны уйти из Сирии
  • © SANA
  • Reuters

«Это наша земля, и освобождать её — наше право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится», — заявил он.

Глава государства отметил, что США вторглись в Ирак «без каких-либо юридических оснований».

«И посмотрите, что из этого вышло. Они должны сделать выводы. Ирак — это не исключение, и Сирия тоже. Народы нашего региона больше не потерпят иностранного вмешательства», — добавил Асад.

Он указал на то, что Запад во главе с США пытается препятствовать урегулированию ситуации в Сирии.

«В ответ на успехи сирийской армии, развитие политического процесса и общее улучшение ситуации, движение в сторону стабильности наши противники стараются отодвинуть от нас победу. Главным образом это Запад во главе с США и их марионетками в Европе и нашем регионе и их наёмники в Сирии. Они делают это и поддерживая террористические группировки, и помогая их свежим силам проникать в Сирию, и чиня препятствия политическому процессу», — подчеркнул он.

По его словам, главная задача Дамаска — действовать быстрее, чем Запад.

«И я думаю, что в этом мы преуспеваем. Но точные сроки назвать трудно. Однако мы к этому приближаемся, это очевидно», — сказал президент.

Ранее Асад не исключил, что США могут вновь ударить по Сирии.

Полная версия интервью — в материале RT.

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