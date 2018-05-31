Асад об ударе по Сирии: США ежедневно попирают нормы международного права

Короткая ссылка
Сирийский лидер Башар Асад в интервью RT, говоря об ударах США и союзников по Сирии, отметил, что Вашингтон ежедневно попирает нормы международного права.
Асад об ударе по Сирии: США ежедневно попирают нормы международного права
  • © SANA
  • Reuters

Президент отметил, что нельзя исключать возможных ударов по Сирии в будущем.

«Исключать этого нельзя. США ежедневно попирают нормы международного права — в разных областях и по разным причинам. Так что любая страна мира может стать объектом такой атаки. Каковы правовые основания для этого удара? А для того, что здесь летают их самолёты? Каковы правовые основания для действий их так называемой «антитеррористической коалиции», которая в реальности поддерживает террористов? Никаких», — заявил он.

По его словам, пока «США и их марионетки на Западе не соблюдают норм международного права, нет гарантий того, что удары не повторятся».

Ранее Асад заявил, что Россия не допустит третьей мировой войны из-за Сирии.

Полная версия интервью — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить