Асад об ударе по Сирии: США ежедневно попирают нормы международного права

Сирийский лидер Башар Асад в интервью RT, говоря об ударах США и союзников по Сирии, отметил, что Вашингтон ежедневно попирает нормы международного права.

Президент отметил, что нельзя исключать возможных ударов по Сирии в будущем.

«Исключать этого нельзя. США ежедневно попирают нормы международного права — в разных областях и по разным причинам. Так что любая страна мира может стать объектом такой атаки. Каковы правовые основания для этого удара? А для того, что здесь летают их самолёты? Каковы правовые основания для действий их так называемой «антитеррористической коалиции», которая в реальности поддерживает террористов? Никаких», — заявил он.

По его словам, пока «США и их марионетки на Западе не соблюдают норм международного права, нет гарантий того, что удары не повторятся».

Ранее Асад заявил, что Россия не допустит третьей мировой войны из-за Сирии.

Полная версия интервью — в материале RT.