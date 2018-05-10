Асад заявил, что Россия не допустит третьей мировой войны из-за Сирии

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия не допустит разрастания сирийского конфликта в третью мировую войну.
Асад заявил, что Россия не допустит третьей мировой войны из-за Сирии
  • Reuters

«Нет, по одной причине: потому что, к счастью, существует мудрое руководство в России», — приводит SANA слова Асада.

Также президент Сирии охарактеризовал отношения России и США как нечто большее, чем холодная война.

«Я надеюсь, мы не увидим никакого прямого конфликта между этими сверхдержавами, потому что это то, что будет выведено из-под контроля для остального мира», — добавил Асад.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что  математик из Колорадского университета вычислил предельные сроки начала третьей мировой войны.

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