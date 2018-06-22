Минобороны: ОЗХО отказалась посещать места с химикатами в освобождённых районах Сирии

Организация по запрещению ядерного оружия (ОЗХО) неоднократно отвечала отказом на просьбу властей Сирии посетить места обнаружения более 40 тонн отравляющих веществ на территории, ранее подконтрольной боевикам.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов во время брифинга МИД России и Минобороны.

«9 ноября 2017 года в Аль-Захирии обнаружен склад специальных ёмкостей в количестве пяти штук, объёмом по 840 литров каждая (всего 4200 литров), а также лаборатория по кустарному изготовлению отравляющих веществ», — рассказал Кириллов.

От отметил, что на освобождённых от боевиков территориях было найдено более 40 тонн отравляющих веществ.

По словам Кириллова, власти Сирии неоднократно требовали от ОЗХО направить своих специалистов в места их обнаружения.

«...но в организации либо отвечали отказом, обосновывая это отсутствием безопасных условий, либо оправдывали находки, как в случаях с хлором, их предназначением для обеззараживания бассейнов», — рассказал Кириллов.

Он добавил, что не вызвали интереса ОЗХО и объекты, представленные им в Думе.

Ранее в Минобороны России заявили, что США и союзники пытаются превратить ОЗХО в политизированную структуру.