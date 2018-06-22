Минобороны: ОЗХО отказалась посещать места с химикатами в освобождённых районах Сирии
- РИА Новости
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов во время брифинга МИД России и Минобороны.
«9 ноября 2017 года в Аль-Захирии обнаружен склад специальных ёмкостей в количестве пяти штук, объёмом по 840 литров каждая (всего 4200 литров), а также лаборатория по кустарному изготовлению отравляющих веществ», — рассказал Кириллов.
От отметил, что на освобождённых от боевиков территориях было найдено более 40 тонн отравляющих веществ.
По словам Кириллова, власти Сирии неоднократно требовали от ОЗХО направить своих специалистов в места их обнаружения.
«...но в организации либо отвечали отказом, обосновывая это отсутствием безопасных условий, либо оправдывали находки, как в случаях с хлором, их предназначением для обеззараживания бассейнов», — рассказал Кириллов.
Он добавил, что не вызвали интереса ОЗХО и объекты, представленные им в Думе.
Ранее в Минобороны России заявили, что США и союзники пытаются превратить ОЗХО в политизированную структуру.