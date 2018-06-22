В Минобороны России заявили, что США и союзники пытаются политизировать ОЗХО
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- globallookpress.com
«США, Великобритания, Франция и их союзники вновь вводят в заблуждение международную общественность и стремятся к конфронтации. Используя инсценировки применения ХО, они обвиняют САР в нарушении конвенции, а Россию — в содействии этому», — сказал он.
По его словам, на этом фоне организована кампания, целью которой является «превращение ОЗХО в политизированную структуру», наделённую «полномочиями выносить жёсткие обвинительные вердикты».
Ранее в российском военном ведомстве отметили, что Вашингтон желает превратить ОЗХО в инструмент давления на Сирию.