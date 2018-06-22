В Минобороны России заявили, что США и союзники пытаются политизировать ОЗХО

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США, Великобритания и Франция пытаются превратить Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) в политизированную структуру. Об этом во время брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
В Минобороны России заявили, что США и союзники пытаются политизировать ОЗХО
  • © Alexander Grishin
  • globallookpress.com

«США, Великобритания, Франция и их союзники вновь вводят в заблуждение международную общественность и стремятся к конфронтации. Используя инсценировки применения ХО, они обвиняют САР в нарушении конвенции, а Россию — в содействии этому», — сказал он.

По его словам, на этом фоне организована кампания, целью которой является «превращение ОЗХО в политизированную структуру», наделённую «полномочиями выносить жёсткие обвинительные вердикты».

Ранее в российском военном ведомстве отметили, что Вашингтон желает превратить ОЗХО в инструмент давления на Сирию. 

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