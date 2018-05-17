Минобороны: США желают превратить ОЗХО в инструмент политического давления на Сирию

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Соединённые Штаты желают превратить ОЗХО в подконтрольный их манипуляциям инструмент политического давления на Сирию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Минобороны: США желают превратить ОЗХО в инструмент политического давления на Сирию
  • © Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ведомстве отметили, что США, Великобритания и Франция «пытаются заставить ОЗХО озвучить любые обвинения Дамаску», чтобы использовать это как повод для наделения «миссии по установлению фактов» новыми полномочиями — выявления «ответственных».

Подчёркивается, что подобные обязанности были у скомпрометировавшего себя и прекратившего работу в конце 2017 года Совместного механизма расследования химатак в Сирии.

«Конечной же целью этого прессинга на руководство стран — членов ОЗХО является желание Вашингтона превратить эту организацию в подконтрольный для манипуляций США инструмент политического давления на Сирию», — говорится в сообщении (есть в распоряжении RT).

Ранее в Минобороны заявили, что выводы миссии ОЗХО по инциденту в сирийском Идлибе вызывают глубокое недоумение.

16 мая ОЗХО представила выводы миссии по инциденту в сирийском Идлибе.

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