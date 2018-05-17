Минобороны: выводы миссии ОЗХО по инциденту в сирийском Идлибе вызывают глубокое недоумение

Короткая ссылка
Выводы экспертов миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия о якобы имевшей место химической атаке на территории мухафазы Идлиб 4 февраля вызывают глубокое недоумение, передаёт пресс-служба Минобороны России.
Минобороны: выводы миссии ОЗХО по инциденту в сирийском Идлибе вызывают глубокое недоумение
  • Reuters

«Однако вывод о применении химоружия ОЗХО сопровождается уже знакомым после «дела Скрипалей» прилагательным «вероятный» (likely)», — говорится в сообщении (есть в распоряжении RT).

В ведомстве подчеркнули, что эксперты не были на месте возможного инцидента, поскольку Идлиб находится под контролем террористических группировок, а вся информация о якобы химатаке получена дистанционно от «неправительственных организаций», включая «Белые каски».

При этом «все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки неких баллонов, сообщения из мессенджера WhatsApp и переданные анонимными «активистами» «пробы» грунта с места «химатаки».

«Минобороны России уже неоднократно отмечало «удивительные совпадения» обвинений в якобы применении «химоружия» в Сирии именно в подконтрольных террористам районах и там, где всякий раз оказываются с видеокамерами мошенники из «Белых касок», — говорится в сообщении.

Как заключили в российском оборонном ведомстве, складывается ощущение, что у ОЗХО попросту нет каких-либо убедительных доказательств причастности Дамаска к «химатаке» в сирийской Думе, которая послужила поводом для ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии.

16 мая ОЗХО представила выводы миссии по инциденту в сирийском Идлибе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных