В МИД Великобритании сообщили, что продолжат поддерживать «Белые каски»

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Лондон продолжит оказывать финансовую поддержку организации «Белые каски» в Сирии. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании.

«Великобритания остаётся преданна поддержке «Белых касок» и жизненно важной работе, которую они осуществляют, предоставляя cпасающую жизни помощь мирным жителям, которых затронул конфликт в Сирии», — цитирует РИА Новости представителя Форин Офиса.

Ранее в Госдепе США заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии.

В Минобороны России объяснили, почему США могли приостановить финансирование «Белых касок».

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