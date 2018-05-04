В МИД Великобритании сообщили, что продолжат поддерживать «Белые каски»
«Великобритания остаётся преданна поддержке «Белых касок» и жизненно важной работе, которую они осуществляют, предоставляя cпасающую жизни помощь мирным жителям, которых затронул конфликт в Сирии», — цитирует РИА Новости представителя Форин Офиса.
Ранее в Госдепе США заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии.
В Минобороны России объяснили, почему США могли приостановить финансирование «Белых касок».