Захарова прокомментировала сообщения о приостановке США финансирования «Белых касок»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о приостановке США финансирования организации «Белые каски».

По её словам, «это просто фантастическая новость».

«А что так? Просто последние фильмы не понравились? Может быть, ещё какие-то причины? Вообще, честно говоря, хочется узнать точно, сколько денег «Белые каски» получали непосредственно от правительства США и от правительств других государств, в том числе тех трёх государств, которые нанесли удар по Сирии не так давно. Мне кажется, это имеет принципиальное значение для того, чтобы понять, как действует этот отлаженный фейковый механизм», — сказала Захарова.

По её словам, СМИ сообщают о значительных пожертвованиях, получаемых «Белыми касками» «от целого ряда весьма ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно США, Великобритании, Нидерландов».

«Сами «каски» заявляют, что не находятся под влиянием какой-либо страны. Конечно, под влиянием никогда никто не находится. Они просто деньги берут у них», — сказала Захарова.

Она добавила, что схемы, по которым проводится финансирование для «Белых касок», «просто очень изощрённые».

Ранее СМИ сообщили, что Соединённые Штаты приостановили финансирование организации «Белые каски» в Сирии.