В Минобороны объяснили, почему США могли приостановить финансирование «Белых касок»

США могли приостановить финансирование организации «Белые каски» в связи с тем, что появилось большое количество фактов и свидетелей провокации в сирийском городе Дума. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Непонятно, почему представители США и некоторых европейских столиц, которые больше всех кричали о якобы «химатаке» в Думе 7 апреля, не пожелали лично пообщаться с живыми свидетелями провокации «Белых касок», которые приехали в Гаагу», — сказал он.

По его словам, это может быть связано с появлением фактов провокации в Думе.

«Хотя сегодня, когда всплыло столько фактов и свидетелей той чудовищной провокации, всем, похоже, и так всё понятно. Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования белокасочников со стороны США?» — добавил он.

Ранее в СМИ появились данные о том, что американская сторона приостановила финансирование «Белых касок».

В российском МИД прокомментировали данные сообщения.