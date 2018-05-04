В Минобороны объяснили, почему США могли приостановить финансирование «Белых касок»
- Reuters
«Непонятно, почему представители США и некоторых европейских столиц, которые больше всех кричали о якобы «химатаке» в Думе 7 апреля, не пожелали лично пообщаться с живыми свидетелями провокации «Белых касок», которые приехали в Гаагу», — сказал он.
По его словам, это может быть связано с появлением фактов провокации в Думе.
«Хотя сегодня, когда всплыло столько фактов и свидетелей той чудовищной провокации, всем, похоже, и так всё понятно. Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования белокасочников со стороны США?» — добавил он.
Ранее в СМИ появились данные о том, что американская сторона приостановила финансирование «Белых касок».
В российском МИД прокомментировали данные сообщения.