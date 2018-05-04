В Госдепе заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии
«Мы активно пересматриваем наши нынешние программы помощи Сирии по запросу президента, включая поддержку США «Белых касок». США поддерживают «Белые каски» вместе с другими донорами, мы ожидаем, что их деятельность продолжится как результат дополнительных многосторонних пожертвований», — приводит сообщение РИА Новости.
По словам представителя Госдепа, Трамп дал ясно понять, что «партнёры и союзники должны играть большую роль в стабилизации Сирии».
4 мая в СМИ появилась информация о том, что американская сторона приостановила финансирование «Белых касок».
В Минобороны России объяснили, почему США могли приостановить финансирование «Белых касок».