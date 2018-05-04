В Госдепе заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии

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Соединённые Штаты в связи с запросом президента страны Дональда Трампа пересматривают программу помощи Сирии, включая финансовую поддержку организации «Белые каски». Об этом сообщил представитель Госдепа США.

«Мы активно пересматриваем наши нынешние программы помощи Сирии по запросу президента, включая поддержку США «Белых касок». США поддерживают «Белые каски» вместе с другими донорами, мы ожидаем, что их деятельность продолжится как результат дополнительных многосторонних пожертвований», — приводит сообщение РИА Новости.

По словам представителя Госдепа, Трамп дал ясно понять, что «партнёры и союзники должны играть большую роль в стабилизации Сирии».

4 мая в СМИ появилась информация о том, что американская сторона приостановила финансирование «Белых касок».

В Минобороны России объяснили, почему США могли приостановить финансирование «Белых касок».

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США Ситуация в Сирии
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