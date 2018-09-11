ЦПВС: боевики доставили в САР отравляющее вещество для «натуральности» съёмок провокации

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В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики доставили две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для большей натуральности съёмок провокации с химатакой.
ЦПВС: боевики доставили в САР отравляющее вещество для «натуральности» съёмок провокации
  • Reuters

«Специально для натуральности съёмок и оперативного сбора белокасочниками проб грунта утром в Джиср-Эш-Шугур из населённого пункта Хербет-Эль-Джауз боевиками были доставлены две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора», — говорится в сообщении.

Ранее жители сирийского Идлиба сообщили о начале съёмок постановочной провокации с якобы применением армией Сирии химического оружия. Об этом рассказали в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

В ООН заявили, что в сирийской провинции Идлиб из-за боевых действий более 30 тыс. жителей покинули свои дома с начала сентября. Отмечается, что организация крайне обеспокоена положением трёх миллионов гражданских лиц в Идлибе.

 

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