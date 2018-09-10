ООН: из-за боёв в Идлибе более 30 тысяч жителей покинули свои дома

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В сирийской провинции Идлиб из-за боевых действий более 30 тыс. жителей покинули свои дома с начала сентября.
ООН: из-за боёв в Идлибе более 30 тысяч жителей покинули свои дома
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенса Ларке. 

По его словам, ООН крайне обеспокоена положением трёх миллионов гражданских лиц в Идлибе.

«С 1 по 9 сентября 30 592 человека покинули свои дома в районах, где, как сообщается, были нанесены авиаудары», — заявил он.

В ООН добавили, что большая часть беженцев направилась в северную часть Идлиба и в деревни, которые расположены возле границы с Турцией.

Ранее в ООН заявили об угрозе «худшей гуманитарной катастрофы» XXI века в Идлибе.

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