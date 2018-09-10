В МИД заявили, что Россия не может игнорировать агрессию боевиков в Идлибе
- РИА Новости
«Воспользовавшись тем, что в Идлибе была создана зона деэскалации, там окопалась банда террористов, которые укрепили свои ряды и начали предпринимать вылазки против мирного населения Сирии, совершать удары по пунктам базирования российских вооружённых сил», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.
По его словам, российская сторона не может «не реагировать на подобную агрессию».
Кроме того, дипломат отметил, что приходится учитывать наличие в идлибской зоне деэскалации мирного населения и отрядов вооружённой оппозиции, которые не были замешаны в терроризме и «потенциально могли бы включиться» в процесс урегулирования ситуации в стране.
Ранее в Министерстве обороны США заявили, что готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе.