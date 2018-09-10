В МИД заявили, что Россия не может игнорировать агрессию боевиков в Идлибе

Короткая ссылка
Россия не может игнорировать агрессию террористов, которые окопались в сирийском Идлибе, воспользовавшись созданием зоны деэскалации. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
В МИД заявили, что Россия не может игнорировать агрессию боевиков в Идлибе
  • РИА Новости

«Воспользовавшись тем, что в Идлибе была создана зона деэскалации, там окопалась банда террористов, которые укрепили свои ряды и начали предпринимать вылазки против мирного населения Сирии, совершать удары по пунктам базирования российских вооружённых сил», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.

По его словам, российская сторона не может «не реагировать на подобную агрессию».

Кроме того, дипломат отметил, что приходится учитывать наличие в идлибской зоне деэскалации мирного населения и отрядов вооружённой оппозиции, которые не были замешаны в терроризме и «потенциально могли бы включиться» в процесс урегулирования ситуации в стране.

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить