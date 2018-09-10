В МИД заявили, что Россия не может игнорировать агрессию боевиков в Идлибе

Россия не может игнорировать агрессию террористов, которые окопались в сирийском Идлибе, воспользовавшись созданием зоны деэскалации. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Воспользовавшись тем, что в Идлибе была создана зона деэскалации, там окопалась банда террористов, которые укрепили свои ряды и начали предпринимать вылазки против мирного населения Сирии, совершать удары по пунктам базирования российских вооружённых сил», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.

По его словам, российская сторона не может «не реагировать на подобную агрессию».

Кроме того, дипломат отметил, что приходится учитывать наличие в идлибской зоне деэскалации мирного населения и отрядов вооружённой оппозиции, которые не были замешаны в терроризме и «потенциально могли бы включиться» в процесс урегулирования ситуации в стране.

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе.