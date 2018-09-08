В Пентагоне заявили о готовности предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе

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В Пентагоне заявили, что готовы предложить свой план по борьбе с террористами в сирийской провинции Идлиб.
В Пентагоне заявили о готовности предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе
  • Reuters

В сообщении на сайте ведомства говорится, что, по мнению американских военных, существует более эффективный способ найти террористов, спрятавшихся в Идлибе. 

По словам председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Джозефа Данфорда, крупная наступательная операция в Идлибе приведёт к гибели большого числа мирных жителей.

Он отметил, что США не планируют работать с другими странами, а собираются использовать свои возможности по выявлению террористов даже в городской среде и избавиться от них с минимальными жертвами среди местного населения.

Данфорд добавил, что не общался с начальником Генштаба Вооружённых сил России генералом армии Валерием Герасимовым с момента начала кризиса в Идлибе и пока не планирует.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что террористы провели «сходку», в ходе которой утвердили сценарий провокации с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

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