ООН предупредила об угрозе «худшей гуманитарной катастрофы» XXI века в Идлибе

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Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок призвал найти решение проблемы в сирийском Идлибе, чтобы не допустить её превращения в наиболее серьёзную гуманитарную катастрофу современности.
ООН предупредила об угрозе «худшей гуманитарной катастрофы» XXI века в Идлибе
  • © Anas ALkharboutli/dpa
  • globallookpress.com

«Должны быть такие пути решения этой проблемы, чтобы в ближайшие несколько месяцев в Идлибе не возникла худшая гуманитарная катастрофа XXI века с самыми многочисленными человеческими жертвами», — цитирует Лоукока AFP.

Ранее в МИД заявили, что Россия не может игнорировать агрессию террористов, которые окопались в Идлибе, воспользовавшись созданием зоны деэскалации. 

В настоящее время территория северо-западной провинции практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооружённой оппозиции.

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