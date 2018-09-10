ООН предупредила об угрозе «худшей гуманитарной катастрофы» XXI века в Идлибе
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«Должны быть такие пути решения этой проблемы, чтобы в ближайшие несколько месяцев в Идлибе не возникла худшая гуманитарная катастрофа XXI века с самыми многочисленными человеческими жертвами», — цитирует Лоукока AFP.
Ранее в МИД заявили, что Россия не может игнорировать агрессию террористов, которые окопались в Идлибе, воспользовавшись созданием зоны деэскалации.
В настоящее время территория северо-западной провинции практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооружённой оппозиции.