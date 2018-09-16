«Доставлены ёмкости с хлором»: какая ситуация сложилась в сирийском Идлибе в связи с подготовкой провокаций боевиков

Террористы доставили несколько ёмкостей с хлором в сирийскую провинцию Идлиб для осуществления провокаций с применением отравляющих веществ. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. По данным российских военных, боевики планируют обвинить в «химатаке» правительство арабской республики. По мнению экспертов, таким образом они пытаются отсрочить процесс мирного урегулирования. Ранее в Минобороны также заявляли об участии «Белых касок» в подготовке инсценировок. При этом, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, ситуация в Идлибе станет ключевым вопросом для обсуждения на встрече президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоится 17 сентября в Сочи. Политологи считают, что, несмотря на обострение обстановки в регионе, стороны смогут прийти к конкретным договорённостям в вопросе урегулирования ситуации.

Боевики готовятся к осуществлению инсценировки с использованием химических веществ в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«По информации, поступающей в Центр по примирению от жителей провинции Идлиб, боевики незаконных вооружённых формирований осуществляют подготовку к новым провокациям с применением отравляющих веществ», — отметил Савченко.

По его словам, целью этих действий станет обвинение Дамаска в использовании химоружия против мирного населения.

«Так, в населённый пункт Басанкуль провинции Идлиб боевиками группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»)* доставлены несколько ёмкостей с хлором», — заявил Савченко.

В Центре по примирению враждующих сторон также призвали лидеров вооружённых формирований сирийской оппозиции отказаться от провокаций, которые могут привести к срыву процесса политического урегулирования.

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Ранее в Минобороны РФ также со ссылкой на данные, поступающие от населения провинции Идлиб, сообщили о признаках подготовки постановочных химатак в Кафер-Зайте, куда боевиками были доставлены химикаты.

Активизация провокаций террористов в провинции Идлиб выгодна Соединённым Штатам, которые не хотят урегулирования ситуации в САР, считает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

«Естественно, сейчас перед боевиками поставлена задача — и я не исключаю, что эта задача поставлена американцами, — показать, что сирийские войска не только активизировали свои действия, но и применили целый ряд химических отравляющих веществ, в основном хлора, против мирных жителей. Понятно, что это авантюра, но эта авантюра на руку американцам», — отметил он в беседе с RT.

Гусев подчеркнул, что ситуация в Идлибе обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина, главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера Ирана Хасана Рухани в Тегеране 7 сентября. По мнению эксперта, страны делают всё возможное, чтобы достичь мирного урегулирования в провинции, однако Вашингтон может противодействовать этому.

«Для американцев очень важно, чтобы Идлиб продолжал быть концентрацией боевиков, американцы не заинтересованы, чтобы гражданская война в Сирии закончилась... Я не боюсь, а именно опасаюсь, что американцы, несмотря на предупреждения российской стороны, пойдут на ужесточение этой ситуации», — отметил Гусев.

Обсуждение ключевых вопросов на трёхстороннем саммите даёт надежду, что на предстоящей встрече Путина и Эрдогана в Сочи будут достигнуты конкретные договорённости, считает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. В беседе с RT он подчеркнул, что между Москвой и Анкарой есть разногласия в вопросе размежевания террористов и вооружённой оппозиции в Идлибе, но обе страны заинтересованы в поиске компромиссов.

«Турцию крайне беспокоит, прежде всего, что в случае военной операции в Идлибе начнётся новая волна беженцев в Турцию. Что неприемлемо для страны, в которой уже находится более трёх миллионов беженцев... Сложности есть, но тем не менее может удастся хотя бы поэтапно договориться, чтобы Турция согласовала с группировками, которые она поддерживает, чтобы они вели решительную борьбу непосредственно с террористами и выделяли те зоны, в которых они находятся», — сказал эксперт.

Провокация, одобренная «Белыми касками»

Напомним, что во вторник, 11 сентября, стало известно о подготовке постановочной провокации в другом населённом пункте провинции Идлиб — Джиср эш-Шугуре. По данным Центра примирения враждующих сторон в Сирии, туда для съёмок инсценировки якобы применения химоружия сирийскими войсками против мирных граждан прибыли представители ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала американского новостного канала.

Отмечается, что на всех видеофрагментах помощь якобы пострадавшим сирийцам от химатаки оказывают активисты организации «Белые каски». При этом активисты вместе с боевиками одобрили «только два из девяти» видеосюжетов, которые «после команды» будут переданы в Организацию объединённых наций (ООН) и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Параллельно с этим, в Хан-Шейхуне под руководством «белокасочников» идут ежедневные репетиции постановочных видеосъёмок «химатаки» с участием до 30 гражданских лиц, включая около десятка детей в возрасте 8—12 лет.

«Для участия в инсценировках химатак боевиками отобраны 22 ребёнка с их родителями из населённых пунктов Зайтан, Зерба и Берна провинции Алеппо. Ещё одна группа детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев, предназначенная для съёмок летальных сцен, сейчас содержится в одном из помещений тюрьмы «Икаб», подконтрольной террористической группировке «Джабхат ан-Нусра», — поясняли в Центре по примирению враждующих сторон.

Как отметил, в пятницу, 14 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва ежедневно предоставляют западным коллегам факты о готовящейся «Белыми касками» провокации с применением химикатов.

Однако, невзирая на эту информацию, в США продолжают поддерживать якобы «героическую деятельность» гуманитарной организации «Белые каски», которые, по мнению американской стороны, спасли тысячи жизней.

«Нет совершенно никаких доказательств, подтверждающих это заявление (о подготовке провокации. — RT)», — цитирует ТАСС официального представителя Пентагона Шона Робертсона.

Более того, согласно данным Министерства обороны России, коалиция западных стран, возглавляемая Соединёнными Штатами, после публичного обвинения Дамаска в якобы совершении химических атак против собственного населения, нанесёт удар по объектам сирийского правительства. Для этих целей в Персидский залив прибыл ракетный эсминец ВМС США «Салливанс», несущий 56 крылатых ракет, а на американскую авиабазу в Катаре передислоцирован бомбардировщик ВВС Соединённых Штатов B-1B с 24 ракетами «воздух — земля».

Затем несколько тысяч боевиков с тяжёлым вооружением и бронетехникой начнут наступление из провинции Идлиб на ослабленные позиции сирийских правительственных сил, подчеркнули в оборонном ведомстве.

«Таким образом, Запад готов в очередной раз поддержать террористов и в нарушение всех норм международного права совершить акт агрессии против суверенного государства, что неминуемо вызовет очередное резкое обострение обстановки в Ближневосточном регионе и срыв процесса мирного урегулирования сирийского конфликта», — отмечал генерал-майор Алексей Цыганков.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.