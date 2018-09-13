Захарова: боевики в сирийском Идлибе рассматривают варианты наступления на Алеппо и Хаму

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Боевики в сирийской провинции Идлиб готовятся к долгосрочной обороне и наступлению на Алеппо и Хаму. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: боевики в сирийском Идлибе рассматривают варианты наступления на Алеппо и Хаму
  • Reuters

«Боевики активно проводят мероприятия по централизации управления, подготовке к долгосрочной обороне, устраняют лидеров оппозиционных формирований, склонных к замирению, а также отрабатывают варианты наступательных действий в направлении городов Алеппо и Хама», — сообщила Захарова.

Ранее сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон за сутки зафиксировал в Сирии увеличение количества обстрелов со стороны террористов, находящихся в идлибской зоне деэскалации.

В ЦПВС призвали командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им сирийских районах.

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