Россия зафиксировала рост числа нарушений со стороны боевиков в Идлибе

Российский Центр по примирению враждующих сторон за сутки зафиксировал в Сирии увеличение количества обстрелов со стороны террористов, находящихся в Идлибской зоне деэскалации.

Об этом в ходе брифинга заявил руководитель центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, увеличилось количество нарушений со стороны незаконных вооружённых формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», — сказал он.

По его словам, за сутки были зафиксированы четыре обстрела населённого пункта Мардж-эз-Завия, два обстрела Икко, также дважды были обстреляны Мамухия и Джебб-эз-Зарур. Кроме того, произошли обстрелы населённых пунктов Кинсибба, Арафит, Мортлу, Айн-эль-Кантара, Сараф, Хамрат провинции Латакия.

Также боевики обстреляли в провинции Хама населённые пункты Зеллакият и Бейдидж. Вместе с этим офицеры ЦПВС зафиксировали обстрелы районов города Алеппо.

«Также зафиксированы обстрелы населённых пунктов Шамавия и Телль-Рифъат и населённого пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольных протурецким формированиям территориях в округе Африн и в районе города Эль-Баб», — заявили в центре.

В ЦПВС призвали командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им сирийских районах.

Ранее в ООН заявили, что из-за боёв в Идлибе более 30 тысяч жителей покинули свои дома.