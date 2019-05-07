«Надеются на финансирование от внешних спонсоров»: с чем может быть связана активизация радикалов в Сирии

Сирийская правительственная армия атаковала боевиков в окрестностях Алеппо, откуда экстремисты обстреливали жилые кварталы города. Ранее радикалы нанесли ракетный удар по российской авиабазе Хмеймим — его отразили системы ПВО, точки запуска удалось выявить и подавить авиацией и артиллерией. Как отмечают эксперты, оплотом боевиков по-прежнему остаётся провинция Идлиб, откуда они совершают вылазки в соседние регионы.

Сирийская правительственная армия 7 мая провела наступление на позиции боевиков в окрестностях города Алеппо — предместьях Кфар-Хамра и Халса. Кроме того, военные обстреляли позиции радикалов в микрорайоне Рашидин-5. Эти районы используются террористами как огневые точки для обстрелов жилых кварталов мегаполиса. В середине апреля в результате миномётного огня погибло одиннадцать мирных жителей. В начале мая боевики атаковали Алеппо из реактивных систем залпового огня, пострадало несколько горожан.

Боевые действия продолжаются и в соседней с мухафазой Алеппо провинцией Хама, где 6 мая сирийская армия атаковала боевиков «Джебхат ан-Нусры»* в населённых пунктах Эль-Джанабира и Мазраат-эр-Ради, борьба развернулась за город и высоты Телль-Осман, сообщается о боевых потерях с обеих сторон. В итоге, по данным СМИ, правительственным силам удалось взять высоту, выбив из этого района боевиков.

Виктор Купчишин

© Пресс-служба Минобороны РФ

В тот же день боевики попытались дважды обстрелять из РСЗО российскую авиабазу Хмеймим в Латакии, об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Комплексы ПВО РФ успешно отразили «два удара реактивными системами залпового огня по авиабазе Хмеймим из районов, подконтрольных боевикам террористических организаций в идлибской зоне», сообщили 7 мая журналистам в Центре.

«Российскими зенитными комплексами «Панцирь-М» и «Тор-М1» было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал», — говорится в заявлении Центра примирения враждующих сторон.

Атака велась с территории идлибской зоны деэскалации, районов, контролируемых «Джебхат ан-Нусрой» (сейчас группировка называет себя «Хайат Тахрир аш-Шам»). В результате обстрела никто из людей, находившихся на базе, не пострадал, обстрел был отражён системами ПВО. По словам Купчишина, все точки запуска противника были выявлены и подавлены авиацией и артиллерией.

Радикалы систематически пытаются нанести ущерб базе ВКС РФ в Латакии, только за один месяц было зафиксировано 12 обстрелов, об этом ранее рассказали в Центре по примирению враждующих сторон. Боевики пытаются использовать как ракеты, так и дроны, несущие на себе бомбы, но российские военные отражают все атаки.

В последнее время ситуация в ряде районов САР обострилась — помимо сообщений о столкновениях в провинции Хама, куда правительственные войска были вынуждены накануне стянуть дополнительные силы, активизация боевиков наблюдается и в Идлибе, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин. Со стороны боевиков, закрепившихся в идлибской зоне деэскалации, участились случаи нарушения перемирия.

Говоря о росте активности экстремистов, эксперты отмечают, что радикалы активизировались преимущественно в одном районе САР. Как пояснил в интервью RT преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов, провинции Алеппо, Латакия и город Хама связаны территориально с идлибским «котлом» — регионом, где сегодня сконцентрированы оставшиеся силы сирийских радикальных группировок.

Боевики "Джебхат ан-Нусры", Идлиб.

Reuters

© Khalil Ashawi

«В этих районах действуют те же самые группировки, справиться с которыми Москва и Дамаск пытались при помощи создания буферных зон безопасности. На этой территории нет альтернативных политических групп, речь идёт о радикалах, которые на протяжении многих месяцев и лет стекались на территорию Идлиба. В итоге регион превратился в рассадник и оплот радикальных групп», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев. По словам эксперта, в регионе действует не только «Джебхат ан-Нусра», но и множество других организаций — например, таких как «Исламская партия Туркестана» (другое название «Исламское движение Узбекистана»**), а также Свободная сирийская армия.

«Обострение вызвано тем, что боевики чувствуют свою слабость, они сейчас надеются не только восстановить свой авторитет, но и получить финансирование от внешних спонсоров», — пояснил эксперт в интервью RT.

Проблемный Идлиб

Провинция Идлиб была одним из самых проблемных с точки зрения активности радикалов районов с самого начала войны в САР — именно здесь ещё в 2011 году вооружённые формирования впервые атаковали правительственные силы.

По итогам астанинских переговоров, Идлиб должен был стать одной из зон деэскалации, такое решение было принято в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции. На протяжении 2018 года Идлиб становился прибежищем для боевиков и их семей, согласившихся сложить оружие. Например, сюда отправлялись экстремисты, сдавшиеся правительственными силам во время боев в пригороде Дамаска — Восточной Гуты, а также из других районов.

Однако надежды, что бывшие террористы начнут мирную жизнь на новом месте не оправдались — постепенно идлибская зона деэскалации превратилась в главную опорную точку для радикалов.

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в поселении Джиба в сирийской провинции Кунейтра

© Михаил Алаеддин / РИА Новости

В 2018 году Москва обратилась к идее силового подавления боевиков в этом районе. Однако с критикой этого плана тогда выступила Анкара, турецкое руководство мотивировало свою позицию заботой о мирном населении, которое могло бы пострадать во время военных действий.

В итоге осенью 2018 года Москва и Анкара договорились о создании демилитаризованной буферной зоны в Идлибе шириной в 20 км, которую должны были покинуть как вооружённые боевики, так и сирийские правительственные войска. Ответственность за стабилизацию обстановки в регионе взяла на себя Турция, но, по мнению экспертов, полностью контролировать ситуацию Анкаре не удаётся.

Как пояснил Григорий Лукьянов, Турция не смогла предотвратить военизацию боевиков в Идлибе.

«Выяснилось, что турецкая республика не может влиять на руководителей «Джебхат ан-Нусры», которые продолжают получать помощь из альтернативных источников, не контролируемых властями и службами на территории Турции», — считает эксперт.

«Неустойчивое положение»

Ситуация, сложившаяся в Идлибе, давно вызывает обеспокоенность у Дамаска и Минобороны РФ. 25 апреля в кулуарах VIII Московской международной конференции по безопасности заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов заявил, что численность вооружённой группировки боевиков в Идлибе достигла 50 тыс., причём большая часть из них принадлежит к «Джабхат ан-Нусре».

Выступая днём ранее на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков назвал текущее положение в провинции Идлиб «нежизнеспособным» и «неустойчивым». Боевики «Джебхат ан-Нусры» не прекращают атаки на позиции правительственных войск, а также подвергают ударам гражданские объекты, что приводит к жертвам среди мирного населения.

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«Не знаем, сколько может продержаться такой статус-кво. Честно говоря, нам он кажется нежизнеспособным», — заявил Сафронков.

В Москве не исключают, что в будущем вопрос может быть решён при помощи силовой операции, об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в конце апреля на вопрос RT. Однако сегодня военная операция может ухудшить положение мирного населения.

«В принципе я этого не исключаю, но на сегодня с сирийскими нашими друзьями считаем, что это нецелесообразно. Имею в виду как раз эту гуманитарную составляющую», — сказал Путин.

Однако боевики будут и далее получать ответные удары на свои попытки атаковать с территории зоны деэскалации, добавил глава российского государства.

Рабочий в цехе завода по производству трансформаторов Union Transformers, расположенного в пригороде Дамаска

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

Эксперты отмечают, что хотя ситуация в ряде районов страны остается неспокойной, экономическая и социальная жизнь в САР постепенно налаживается. Например, за последнее время было восстановлено свыше пяти тысяч домов, около трёхсот лечебных учреждений, полутора тысяч образовательных организаций и более четырнадцати тысяч промышленных предприятий. Такую статистику привёл в конце марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По мнению Григория Лукьянова, даже при наличии отдельных очагов напряжённости на своей территории Сирия может заниматься восстановлением экономики и государственности.

«Невозможно решить все политические проблемы быстро, а помощь населению необходима сейчас. Это та позиция, которую поддерживает Россия, и это логично — ведь восстановление условий для мирной жизни людей тоже стабилизирует обстановку в стране», — подытожил эксперт.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003