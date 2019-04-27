Путин не исключил операции властей Сирии в Идлибе

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT по итогам пресс-конференции в Китае, не исключил проведения операции против террористов в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии, но отметил, что в настоящий момент она нецелесообразна из-за рисков для мирного населения.

«В принципе, я этого не исключаю, но на сегодня с сирийскими нашими друзьями считаем, что это нецелесообразно. Имею в виду как раз эту гуманитарную составляющую», — сказал Путин.

Также он заявил, что если террористы будут продолжать вылазки из идлибской зоны деэскалации, то получат ответные удары.

Президент отметил, что «они это уже почувствовали».

Ранее стало известно, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили, в частности, ситуацию в Сирии.