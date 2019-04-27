Путин не исключил операции властей Сирии в Идлибе
- Reuters
«В принципе, я этого не исключаю, но на сегодня с сирийскими нашими друзьями считаем, что это нецелесообразно. Имею в виду как раз эту гуманитарную составляющую», — сказал Путин.
Также он заявил, что если террористы будут продолжать вылазки из идлибской зоны деэскалации, то получат ответные удары.
Президент отметил, что «они это уже почувствовали».
Ранее стало известно, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили, в частности, ситуацию в Сирии.