«Причастные к нападению уничтожены»: Минобороны сообщило о гибели в Сирии троих российских военных

Трое российских военнослужащих погибли в Сирии в ходе боестолкновения с группой террористов, сообщили в Минобороны РФ. Возвращавшиеся после гуманитарной операции в Дейр эз-Зоре военные попали в засаду боевиков в конце февраля. Позднее удалось обнаружить их местонахождение и установить, что россияне погибли в бою. Причастная к нападению на автомобиль с военными бандгруппа из 30 с лишним человек была уничтожена в рамках совместной операции ВКС России и сил специальных операций. Тела погибших доставлены на родину.

Министерство обороны РФ подтвердило гибель троих российских военнослужащих в результате боестолкновения с группой террористов в Сирии. Военные пропали без вести в конце февраля 2019 года, однако обнаружить их местонахождение и доставить тела погибших на родину удалось лишь в марте.

В оборонном ведомстве сообщили, что трое россиян попали в устроенную группой боевиков засаду в дневное время, когда возвращались на автомобиле после выполнения задачи по организации доставки гуманитарной помощи в один из населённых пунктов в восточной сирийской провинции Дейр эз-Зор.

«После завязавшегося боя российские военнослужащие пропали без вести. С момента поступления информации об их исчезновении во взаимодействии с сирийскими органами безопасности, а также по другим каналам проводилась непрерывная круглосуточная работа по поиску и установлению местонахождения российских военнослужащих», — отметили в пресс-службе МО.

В результате были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтверждён факт гибели троих граждан России в ходе боя.

«В рамках совместной операции ВКС России и сил специальных операций бандгруппа из более чем 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена», — сообщили в Минобороны.

По официальным данным военного ведомства и представителей региональных властей РФ, за время проведения операции в Сирии с 30 сентября 2015 года погибли около 90 российских военнослужащих. Крупнейшей для России потерей личного состава в САР стала произошедшая в марте 2018 года авиакатастрофа военно-транспортного самолёта Ан-26 близ Хмеймима. Тогда погибли 39 человек — 33 пассажира и шесть членов экипажа.

Гуманитарный вектор

Как уже отмечалось, погибшие в конце февраля российские военные занимались организацией доставки гуманитарной помощи на территории арабской республики. После завершения основной фазы военной операции по уничтожению террористических формирований усилия Москвы направлены на содействие политическому урегулированию ситуации в САР, восстановлению территории страны, а также на оказание гумпомощи населению Сирии и возвращение беженцев в места постоянного проживания.

Всего за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев было проведено более 2000 гуманитарных акций, в ходе которых нуждающиеся получили свыше 3,3 тыс. тонн грузов.

При активном участии российских специалистов восстановлено 31 443 жилых дома, 148 медицинских и 836 образовательных учреждений, разрушенных за время многолетнего конфликта. Отремонтировано более 1000 км автомобильных дорог, пять мостов и порядка 950 км линий электропередач. Введены в эксплуатацию 133 объекта водоснабжения, 168 хлебопекарен, 615 электроподстанций, 14 263 промышленных предприятия.

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Для предотвращения гуманитарной катастрофы в зоне Эт-Танф, где в лагере «Эр-Рукбан» удерживаются около 40 тыс. беженцев, организованы коридоры для беспрепятственного возвращения временно перемещённых лиц к местам постоянного проживания. Сирийские власти гарантировали этим людям безопасность и упрощённый порядок восстановления утраченных документов. Кроме того, для них подготовлены центры временного проживания. За время работы гуманитарных коридоров «Эр-Рукбан» смогли покинуть сотни человек. Только 23 марта на подконтрольную правительству САР территорию вышли более 360 сирийцев, которым была оказана необходимая помощь.

Во вторник, 26 марта, на пункте пропуска «Джлеб» должно пройти координационное совещание по поэтапному расформированию лагеря «Эр-Рукбан». Приглашения для участия в этой встрече направлены представителям США, Иордании и международных гуманитарных организаций.

Всего с 30 сентября 2015 года в места постоянного проживания вернулись почти 1,3 млн внутренних переселенцев, а с территорий иностранных государств — порядка 400 тыс. мирных жителей. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на 1 января 2019 года в 45 странах находились около 6,7 млн официально зарегистрированных сирийских беженцев.