В ООН приветствуют предложения России и САР по лагерю «Эр-Рукбан»
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Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы УКГВ Самир Эльавари.
«Организация Объединённых Наций приветствует диалог со всеми соответствующими сторонами для дальнейшего уточнения процесса возвращения и перемещения сирийских беженцев и обеспечения того, чтобы любое движение было безопасным, добровольным, хорошо информированным, достойным и соответствовало стандартам защиты», — сказал он.
Эльавари подчеркнул, что это включает в себя и предложенное создание рабочей группы с участием соответствующих сторон.
Ранее координационные штабы России и Сирии предложили представителям США, Иордании и ООН совместно с ними посетить лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Также в Центре по примирению враждующих сторон САР предложили ООН объединить усилия по выводу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».