Россия и САР предложили отправить в «Эр-Рукбан» группу с их представителями

Координационные штабы России и Сирии предлагают представителям США, Иордании и ООН совместно с ними посетить лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

Об этом говорится в экстренном заявлении штабов, поступившем в распоряжение RT.

«В ходе проведения мероприятия предусмотреть посещение лагеря «Эр-Рукбан» указанной рабочей группой… для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах проживания беженцев», — говорится в сообщении.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон САР предложили ООН объединить усилия по выводу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

В центре подчёркивали, что немедленная эвакуация остаётся единственной возможностью спасти беженцев из лагеря от голода и эпидемий.

Также ФАН сообщало, что в Сирию прибыла партия гуманитарной помощи из Китая, в частности, в страну было ввезено 4152 тонны риса.