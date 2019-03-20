ЦПВС: только немедленная эвакуация спасёт беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что немедленная эвакуация остаётся единственной возможностью спасти беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» от голода и эпидемий.
ЦПВС: только немедленная эвакуация спасёт беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
  • AFP
  • © KHALIL MAZRAAWI

«В связи с неспособностью американской стороны воспрепятствовать произволу незаконных вооружённых формирований в отношении беженцев, а также отсутствием у государственных и неправительственных структур возможности оказывать на системной основе гуманитарное содействие населению лагеря «Эр-Рукбан» эвакуация беженцев из лагеря остаётся единственным средством спасти более чем 40 тыс. человек от угрозы голода и эпидемий», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Также Купчишин отметил, что незаконные вооружённые формирования продолжают нарушать режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации.

Ранее Россия и Сирия нашли противоречия в заявлениях США по лагерю «Эр-Рукбан». Также они призвали США расформировать лагерь «Эр-Рукбан».

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