В ЦПВС предложили ООН объединить усилия по выводу беженцев из «Эр-Рукбана»

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин в ходе переговоров с и. о. представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирии Корин Флейшер предложил ООН объединить усилия по выводу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

«Предлагаю объединить усилия по решению этой проблемы, собрать и провести в Дамаске координационный совет с приглашением всех заинтересованных лиц и организаций — ООН, Сирийского Арабского Красного Полумесяца, МИД САР, руководителей провинций и ответственных лиц в муниципальном управлении», — цитирует ТАСС Купчишина.

Он подчеркнул, что необходимо вместе с ООН и правительством Сирии найти ответ на вопрос: «Почему из «Эр-Рукбана» не выходят люди, не хотят?».

«Мне тяжело в это поверить. Для беженцев созданы намного более приемлемые условия в других лагерях: в провинциях Риф Дамаск, Хама и Хомс развернута необходимая инфраструктура для расселения лагеря, правительство подготовило комфортабельные дома, введены в строй новые школы и фабрики, созданы тысячи рабочих мест. На малой родине беженцев — в городах Мхин, Эль-Карьятейн, Пальмира, Хомс — власти готовы содействовать восстановлению фермерских хозяйств», — добавил Купчишин.

Ранее Купчишин заявил, что немедленная эвакуация остаётся единственной возможностью спасти беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» от голода и эпидемий.