«Сопротивляются за счёт помощи извне»: когда в Сирии может быть разгромлена группировка «Джабхат ан-Нусра»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главной антитеррористической задачей в Сирии ликвидацию террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Как отметил глава МИД, боевики продолжают сопротивляться, опираясь на внешнюю поддержку, однако «неприемлемая активность» джихадистов в зоне деэскалации Идлиб будет пресечена. В Минобороны РФ сообщили, что разгром террористической группировки должен быть завершён в 2018 году. О стратегии и тактике борьбы с «Джабхат ан-Нусрой» — в материале RT.

Главной задачей антитеррористической коалиции в Сирии на сегодняшний день является ликвидация группировки «Джабхат ан-Нусра». Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с лидером сирийской оппозиционной организации «Завтра Сирии» Ахмедом аль-Джарбой. По словам Лаврова, боевики «Джабхат ан-Нусры» продолжают оказывать сопротивление наступающим на них силам Сирийской арабской армии, в то время как «Исламское государство»** в основном разгромлено.

«Сирийская армия вместе со своими союзниками при нашей поддержке теснит нусровцев. Но они пока ещё сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счёт получения помощи извне», — заявил Лавров.

Неспокойная зона

«Джабхат ан-Нусра» была основана как сирийская ячейка «Исламского государства» в 2011—2012 годах, когда в САР уже разгорались столкновения между проправительственными силами и вооружённой оппозицией. Изначально обе группировки (и «Джабхат ан-Нусра», и ИГ) создавались и действовали при непосредственном участии «Аль-Каиды»***.

Лидером «Джабхат ан-Нусры» стал Абу Мухаммад аль-Джулани. Однако вскоре пути ИГ и «Джабхат ан-Нусры» разошлись. В начале 2013 года лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади попытался даже распустить «Джабхат ан-Нусру», однако натолкнулся на сопротивление. В группировке напомнили, что присягали не главарю «Исламского государства», а лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири.

Мухаммад аль-Джулани

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С этого момент вражда между двумя группировками продолжала нарастать и вскоре вылилась в вооружённые столкновения. Сирийская оппозиция негативно восприняла амбициозные планы аль-Багдади по созданию халифата на территории Ирака и Сирии под знамёнами ИГ. В отличие от «Исламского государства», «Джабхат ан-Нусра» своей первоочередной целью считает свержение режима Башара Асада с последующим созданием на территории САР исламского эмирата.

По примерным оценкам, на момент создания «Джабхат ан-Нусры» в её рядах находилось шесть-десять тысяч боевиков. Как и «Исламское государство», группировка вербует новых членов не только в Сирии, но и за рубежом. По заявлению самого Мухаммада аль-Джулани, доля иностранцев достигает в рядах «Джебхат ан-Нусры» 30%. Согласно данным Минобороны России, в настоящее время в группировку в Сирии входят около 15 тыс. боевиков.

«Данная группировка контролирует значительную часть провинции Идлиб. Кроме того, отряды активно действуют в провинции Хомс, пригороде сирийской столицы Восточная Гута и на юге Сирии, в районах административных центров провинций Кунейтра и Дераа», — заявил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов в августе 2017 года.

21 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT в ходе совместной пресс-конференции со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщил, что основной задачей России в Идлибе является снижение напряжённости в этой зоне деэслакации. Работа ведётся совместно с Турцией и Ираном.

«Безусловно, зона достаточно неспокойная, наверное, самая сложная. Там сохраняется присутствие боевиков «ан-Нусры», с ними ведётся работа, чтобы они прекратили там бесчинства. Если они не будут выполнять договорённости, достигнутые странами-гарантами и ситуация будет сохраняться напряжённой, то, я думаю, военные трёх стран согласуют шаги, которые помогут пресечь такую неприемлемую активность», — пояснил министр.

Сергей Лавров

Reuters

Как заявил ранее в интервью «Комсомольской правды» начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, уничтожение террористической группировки завершится в 2018 году.

Ребрендинг выживания

Если в отношении «Исламского государства» все страны придерживаются приблизительно схожей позиции, то по поводу «Джабхат ан-Нусры» подобного единства нет, несмотря на то что группировка признана террористической на уровне Совбеза ООН.

Как заявил 11 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров, коалиция, возглавляемая США, нередко смешивает оппозиционные группировки и «Джабхат ан-Нусру». По мнению министра, у США «не хватило духу, смелости или способности отмежевать «Джабхат ан-Нусру» от оппозиционеров, с которыми американская сторона сотрудничала».

Следует отметить, что руководство «Джабхат ан-Нусры» прилагает максимум усилий, чтобы вывести группировку из-под контртеррористического огня. Одним из шагов в этом направлении стало переименование организации летом 2016 года в «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт завоевания Сирии»). Одновременно нусровцы открестились от «Аль-Каиды» в расчёте на то, что это поможет вывести группировку из-под авиаударов США и России.

Впрочем, ребрендинг не достиг цели, а новое название не прижилось даже в СМИ. Следует отметить, что, в отличие от ИГ, «Джабхат ан-Нусра» способна к сотрудничеству с другими организациями джихадистов. К примеру, в начале 2017 года группировка вошла в состав новой зонтичной структуры «Хайят Тахрир аш-Шам», общее число боевиков которой достигает 25 тыс.

В июле 2017 года «Джабхат ан-Нусра» взяла штурмом город Идлиб, причём бои шли не с правительственными силами, а с конкурирующими группировками.

Сокрушительный удар

Хорошо обученные боевики «Джабхат ан-Нусры» представляют серьёзную угрозу. Так, в сентябре группировка развернула широкое наступление на позиции Сирийской арабской армии (САА) севернее города Хомс. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, основной целью боевиков были отряды российской военной полиции, которые попали в окружение. Однако атака террористов была отбита Силами специальных операций (ССО) и ВКС РФ. В ходе операции было ликвидировано 850 боевиков. Как отметили в Минобороны, к нападению на российские силы террористов подтолкнули американские спецслужбы, заинтересованные в том, чтобы затормозить продвижение САА в районе Дейр эз-Зора.

С 19 по 29 сентября 2017 года ВКС РФ уничтожили 2359 боевиков «Джабхат ан-Нусры» и ИГ, более 2,5 тыс. террористов получили ранения. Такие данные представили в Министерстве обороны РФ 30 сентября. По данным МО, среди ликвидированных террористов были 400 рядовых боевиков и 16 командиров, являвшихся выходцами из России и стран СНГ.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ наносит авиационный удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

© Кадр: видео Минобороны

«Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня (РСЗО), 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК («тачанок»), 17 «джихадмобилей» и 51 склад боеприпасов», — говорилось в сообщении ведомства.

По мнению экспертов, сегодня «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») значительно ослаблена. Причиной этого стали не только военные поражения, но и рост внутренних противоречий. Такую точку зрения в беседе с RT высказал начальник центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

«Как известно, летом этого года из её («Джабхат ан-Нусры») состава вышла «Харакат Нуреддин аз-Зинки», несогласная с радикальной политикой нусровцев, затем «Джейш Ахрар». Также группировка конфликтует с собственным радикальным крылом, связанным с «Аль-Каидой». Сегодня «Джабхат ан-Нусра» окончательно порвала с «Аль-Каидой» — у неё возникают проблемы почти со всеми силами», — пояснил эксперт.

В настоящее время группировка надеется выжить, взяв курс на легализацию, пояснил Семёнов. «Джабхат ан-Нусра» рассчитывает делегировать своих членов в местные органы власти.

«Хайят Тахрир аш-Шам», по всей видимости, всерьёз рассчитывает закрепиться и легализоваться на севере САР, развернув в захваченных районах административно-хозяйственную деятельность. Например, по сообщению агентства Al Masdar, группировка занимается скупкой зерна у населения провинции Идлиб, устанавливая при этом закупочные цены ниже тех, которые предлагают официальные власти Сирии. По мнению экспертов, организация, по примеру «Исламского государства» пытается выстроить собственную материальную базу с опорой на местные ресурсы.

Между тем даже находящиеся внутри зон деэскалации боевики нарушают режим перемирия. Например, 26 декабря участники группировки обстреляли позиции сирийской армии в районе Западной Гуты. Всего, как сообщили в Минобороны, за минувшие сутки в Сирии было зафиксировано пять нарушений режима перемирия. В большинстве случаев речь идёт о беспорядочном огне, открытом представителями «Джабхат ан-Нусры», уточнили в российском военном ведомстве.

Мобилизация

По мнению экспертов, ведение боевых действий против «Джабхат ан-Нусры» осложняется тем, что группировка давно перемешалась с другими структурами, в том числе умеренными. Как пояснил Семёнов, в этой ситуации важно точно провести разделительную черту, чтобы не спровоцировать эскалацию напряжённости.

«В северной Хаме, например, сейчас один посёлок контролируется Сирийской свободной армией, доугой — «Хайят Тахрир аш-Шам», следующий — «Джейш-аль Наср». Поэтому надо вести борьбу в координации с разными оппозиционными фракциями, но если операция начнётся против всей оппозиции, группировки будут действовать сообща», — добавил эксперт.

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Между тем руководство «Джабхат ан-Нусры» уже приступило к мобилизации сил. Как стало известно ранее, командиры группировки получили распоряжение задерживать всех уклонистов, отказывающихся работать на возведении укрепсооружений или воевать против САА.

По мнению экспертов, свою роль в урегулировании ситуации должна сыграть Анкара, имеющая определённое влияние на «Джабхат ан-Нусру». Напомним, что именно Турция является гарантом перемирия в зоне деэскалации, созданной в провинции Идлиб.

Как отметил в интервью RT руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев, в Сирии сложилась очень запутанная ситуация.

«Проблема Идлиба сама очень многоликая и многосоставная. Для Турции, которая является гарантом перемирия в этой зоне деэскалации, проблематично рвать контакты с теми, с кем ещё вчера они взаимодействовали», — пояснил эксперт.

С турецкой стороной будут вестись переговоры, чтобы она повлияла на боевиков по своим каналам, добавил Мавашев. Однако в данном контексте не следует переоценивать возможности Анкары.

«Всё было бы очень просто, если бы звонком из Анкары можно было бы решить ситуацию в Идлибе. «Джабхат ан-Нусра» пользуется разными источниками поддержки. Контроль САА над инфраструктурой носит условный характер, поэтому группировка может получать поставки с любого направления, не говоря уже о том что в Идлибе есть свои ресурсы, а наступление армии на этом направлении осложнено наличием укреплений и гористой местностью», — заключил эксперт.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.