«Внешняя поддержка»: кто может поставлять сирийским боевикам запрещённое оружие
- Обломки сбитого Су-25 в провинции Идлиб
- AFP
- © OMAR HAJ KADOUR
Через несколько часов после того, как 3 февраля в небе над сирийской провинцией Идлиб из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) был сбит российский штурмовик Су-25, российские военные нанесли ответный групповой удар высокоточным оружием, в результате которого были уничтожены более 30 боевиков.
Сейчас на месте их ликвидации работают бойцы сирийского спецназа, а самолёты ВКС РФ обеспечивают безопасность сухопутной операции с воздуха. Об этом 4 февраля сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Водолацкого.
Россия намерена провести тщательное расследование и выяснить, по каким каналам ПЗРК мог попасть к террористам. В частности, предстоит установить страну-производитель переносного зенитно-ракетного комплекса.
По мнению экспертов, опрошенных RT, определить, какое оружие использовала «Джабхат ан-Нусра»*, взявшая на себя ответственность за уничтожение российского самолёта и гибель пилота, можно будет только после обследования корпуса сбитого Су-25.
По мнению руководителя Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, переброска вооружений «Джабхат ан-Нусре» идёт через границу в районе Идлиба, и боевики могли закупить ПЗРК на чёрном рынке в числе прочего оружия.
«Чёрный рынок вооружений на Ближнем Востоке огромный, при наличии денег можно купить всё что угодно, — заявил Багдасаров в интервью RT. — Но «Джабхат ан-Нусра» не располагает собственными ресурсами для приобретения оружия, в отличие от ИГ*, у неё нет месторождений нефти».
Напомним, в середине января арабские СМИ сообщили о тайных планах США по передаче ПЗРК курдским формированиям в Сирии. Уточнялось, что это может стать одной из мер, направленных на создание в Сирии пограничных «сил безопасности» под эгидой Вашингтона.
Планы американской администрации вызвали гнев Анкары, которая рассматривает курдские военно-политические структуры как прямую угрозу собственной безопасности. Вскоре ВС Турции приступили к военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, расположенном недалеко от Алеппо.
Параллельно сирийская правительственная армия продолжила наступление на позиции «Джабхат ан-Нусры» в мухафазе Идлиб, который с осени 2017 года стал турецкой зоной ответственности в соответствии с астанинскими соглашениями о зонах деэскалации. Именно турецкая сторона должна следить за соблюдением режима перемирия в этом районе.
Украинская контрабанда
В декабре 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что террористы, отряды которых базируются преимущественно в Идлибе, продолжают сопротивляться благодаря «внешней поддержке».
Так, в ночь на 6 января 2018 года 13 ударных беспилотников, вылетевших с территории Идлиба, попытались атаковать российскую базу в Хмеймиме. Нападение было отбито средствами российской ПВО.
Эксперты не исключают, что оружие могло попасть к террористам в том числе из стран бывшего СССР, в частности с Украины.
- ПЗРК FN-6
- © armyrecognition.com
Ещё в конце ноября 2015 года власти Кувейта раскрыли целую преступную сеть, занимавшуюся поставками оружия с Украины на сирийскую территорию, получателями которого были боевики «Исламского государства». В частности, речь шла о транзите ПЗРК FN-6 китайского производства. О том, сколько именно таких комплексов оказалось в руках ИГ, в МИД Кувейта не уточнили.
В украинском Министерстве обороны поспешили откреститься от этих поставок, заявив, что ВС Украины не располагают подобными комплексами. «Мы не являемся субъектом хозяйственной деятельности, на вооружении у нас такого оружия нет», — заявила официальный представитель ведомства Виктория Кушнир.
Однако, по мнению экспертов, Украина давно превратилась в перевалочный пункт для теневого оружейного рынка, а военно-политическая нестабильность в стране ещё больше развязала руки теневым торговцам оружием.
Кроме того, в условиях идущей в Сирии с 2011 года войны оружие легко переходит от одной группировки к другой — либо в результате определённых договорённостей, либо как военный трофей. Однако проследить каналы поставок в ту или иную страну ПЗРК производителям вполне под силу, считают эксперты. Как пояснил в комментарии RT военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, на ПЗРК часто ставятся специальные метки и маячки — как снаружи, так и внутри устройства. Это делается для определения канала поставки, если произойдёт случайная утечка оружия.
Пентагон отрицает
В 2016 году Барак Обама подписал закон о финансировании и политике Пентагона по поставкам ПЗРК сирийской вооружённой оппозиции. Ведомство получило право на поставки таких вооружений в САР, однако для этого военные должны были отчитаться перед конгрессом на предмет конкретного наименования и дислокации получателей ПЗРК.
- Барак Обама
- Reuters
- © Carlos Barria
До этого вопрос поставки противовоздушных систем на территорию республики никак не регламентировался американским законодательством. При этом следует напомнить, что в 2005 году Россия и США на саммите в Братиславе договорились усилить контроль над оборотом ПЗРК. Стороны условились предупреждать друг друга о фактах продажи таких систем третьим странам.
Москва и Вашингтон также пришли к выводу о недопустимости попадания ПЗРК в руки террористов.
Напомним, в 1980-х годах против советской военной авиации в Афганистане моджахеды применяли американские ПЗРК «Стингер». Впрочем, во время американской кампании, стартовавшей в Афганистане в 2001 году, ПЗРК FIM-92 «Стингер», остававшиеся в стране, начали применяться уже против натовской авиации.
После инцидента с российским самолётом в Идлибе США поспешили заявить о своей полной непричастности к случившемуся.
По словам официального представителя Пентагона майора Адриана Рэнкин-Гэллоуэя, американские военные не передавали зенитные комплексы сирийским вооружённым формированиям, а активность ВС США направлена лишь на борьбу с «Исламским государством» и ведётся только в восточных районах САР.
«Мы не снабжаем сирийскую оппозицию ПЗРК. Наша позиция по ПЗРК не изменилась, мы очень серьёзно обеспокоены попаданием такого рода вооружений в Сирию», — заявил он.
Поводы для беспокойства у американцев действительно есть: ВВС США используют в Сирии штурмовой самолёт A-10 Thunderbolt II. Как и российский штурмовик Су-25, американский работает на небольших высотах, что делает его уязвимой целью для ПЗРК. В 2016 году «Исламское государство» даже распространило информацию о сбитом в Сирии американском штурмовике. Однако впоследствии это сообщение было опровергнуто Пентагоном.
- ПЗРК «Стингер» на юге Афганистана
- Reuters
- © Muzammil Pasha
«Ракета переносных зенитных комплексов идёт по тепловому следу самолёта, используется инфракрасная головка самонаведения, а системы «свой — чужой» в этом случае не применяются», — пояснил Алексей Леонков.
«Если возникает угроза применения ПЗРК, американские штурмовики либо вообще не летают, либо летают на большей высоте» , — подчеркнул эксперт.
Однако то, как быстро американцы поспешили заявить о своей непричастности к ПЗРК, сбившему российский самолёт, вызывает подозрения, отметил Леонков.
«Американцы сейчас занимаются доработкой «Стингеров» с тем, чтобы его ракеты могли обходить тепловые ловушки самолёта, — пояснил Леонков.
«Есть подозрение, что по нашему Су-25 как раз отработали новым ПЗРК, который игнорировал системы защиты. Кстати, террористы предпочли не показывать на видео момент поражения штурмовика. Если в результате расследования обнаружится, что кассеты с тепловыми ловушками Су-25 пусты, это будет означать, что против него использовались новые ракеты», — рассказал эксперт.
При этом Леонков отметил, что поставлять ПЗРК можно только правительствам, в противном случае могут возникнуть самые тяжкие последствия, вплоть до гибели гражданских бортов. Эксперт предположил, что сначала комплексы попали к курдским формированиям, а уже потом — в руки боевиков «Джабхат ан-Нусры».
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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