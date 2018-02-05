«Внешняя поддержка»: кто может поставлять сирийским боевикам запрещённое оружие

Террористы, сбившие 3 февраля российский Су-25 в небе над сирийским Идлибом, не располагают собственными ресурсами для приобретения оружия и без внешней поддержки не смогли бы организовать атаку на самолёт, убеждены эксперты. Россия намерена провести тщательное расследование, чтобы выяснить, от кого сирийские боевики получили ПЗРК, сбивший российский штурмовик. По мнению экспертов, оружием их могут снабжать как представители сопредельных государств, так и торговцы с чёрного рынка. RT разбирался, по каким каналам переносные зенитные комплексы попадают в руки террористов.

Через несколько часов после того, как 3 февраля в небе над сирийской провинцией Идлиб из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) был сбит российский штурмовик Су-25, российские военные нанесли ответный групповой удар высокоточным оружием, в результате которого были уничтожены более 30 боевиков.

Сейчас на месте их ликвидации работают бойцы сирийского спецназа, а самолёты ВКС РФ обеспечивают безопасность сухопутной операции с воздуха. Об этом 4 февраля сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

Россия намерена провести тщательное расследование и выяснить, по каким каналам ПЗРК мог попасть к террористам. В частности, предстоит установить страну-производитель переносного зенитно-ракетного комплекса.

По мнению экспертов, опрошенных RT, определить, какое оружие использовала «Джабхат ан-Нусра»*, взявшая на себя ответственность за уничтожение российского самолёта и гибель пилота, можно будет только после обследования корпуса сбитого Су-25.

По мнению руководителя Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, переброска вооружений «Джабхат ан-Нусре» идёт через границу в районе Идлиба, и боевики могли закупить ПЗРК на чёрном рынке в числе прочего оружия.

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«Чёрный рынок вооружений на Ближнем Востоке огромный, при наличии денег можно купить всё что угодно, — заявил Багдасаров в интервью RT. — Но «Джабхат ан-Нусра» не располагает собственными ресурсами для приобретения оружия, в отличие от ИГ*, у неё нет месторождений нефти».

Напомним, в середине января арабские СМИ сообщили о тайных планах США по передаче ПЗРК курдским формированиям в Сирии. Уточнялось, что это может стать одной из мер, направленных на создание в Сирии пограничных «сил безопасности» под эгидой Вашингтона.

Планы американской администрации вызвали гнев Анкары, которая рассматривает курдские военно-политические структуры как прямую угрозу собственной безопасности. Вскоре ВС Турции приступили к военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, расположенном недалеко от Алеппо.

Параллельно сирийская правительственная армия продолжила наступление на позиции «Джабхат ан-Нусры» в мухафазе Идлиб, который с осени 2017 года стал турецкой зоной ответственности в соответствии с астанинскими соглашениями о зонах деэскалации. Именно турецкая сторона должна следить за соблюдением режима перемирия в этом районе.

Украинская контрабанда

В декабре 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что террористы, отряды которых базируются преимущественно в Идлибе, продолжают сопротивляться благодаря «внешней поддержке».

Так, в ночь на 6 января 2018 года 13 ударных беспилотников, вылетевших с территории Идлиба, попытались атаковать российскую базу в Хмеймиме. Нападение было отбито средствами российской ПВО.

Эксперты не исключают, что оружие могло попасть к террористам в том числе из стран бывшего СССР, в частности с Украины.

Ещё в конце ноября 2015 года власти Кувейта раскрыли целую преступную сеть, занимавшуюся поставками оружия с Украины на сирийскую территорию, получателями которого были боевики «Исламского государства». В частности, речь шла о транзите ПЗРК FN-6 китайского производства. О том, сколько именно таких комплексов оказалось в руках ИГ, в МИД Кувейта не уточнили.

В украинском Министерстве обороны поспешили откреститься от этих поставок, заявив, что ВС Украины не располагают подобными комплексами. «Мы не являемся субъектом хозяйственной деятельности, на вооружении у нас такого оружия нет», — заявила официальный представитель ведомства Виктория Кушнир.

Однако, по мнению экспертов, Украина давно превратилась в перевалочный пункт для теневого оружейного рынка, а военно-политическая нестабильность в стране ещё больше развязала руки теневым торговцам оружием.

Кроме того, в условиях идущей в Сирии с 2011 года войны оружие легко переходит от одной группировки к другой — либо в результате определённых договорённостей, либо как военный трофей. Однако проследить каналы поставок в ту или иную страну ПЗРК производителям вполне под силу, считают эксперты. Как пояснил в комментарии RT военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, на ПЗРК часто ставятся специальные метки и маячки — как снаружи, так и внутри устройства. Это делается для определения канала поставки, если произойдёт случайная утечка оружия.

Пентагон отрицает

В 2016 году Барак Обама подписал закон о финансировании и политике Пентагона по поставкам ПЗРК сирийской вооружённой оппозиции. Ведомство получило право на поставки таких вооружений в САР, однако для этого военные должны были отчитаться перед конгрессом на предмет конкретного наименования и дислокации получателей ПЗРК.

Барак Обама

Reuters

© Carlos Barria

До этого вопрос поставки противовоздушных систем на территорию республики никак не регламентировался американским законодательством. При этом следует напомнить, что в 2005 году Россия и США на саммите в Братиславе договорились усилить контроль над оборотом ПЗРК. Стороны условились предупреждать друг друга о фактах продажи таких систем третьим странам.

Москва и Вашингтон также пришли к выводу о недопустимости попадания ПЗРК в руки террористов.

Напомним, в 1980-х годах против советской военной авиации в Афганистане моджахеды применяли американские ПЗРК «Стингер». Впрочем, во время американской кампании, стартовавшей в Афганистане в 2001 году, ПЗРК FIM-92 «Стингер», остававшиеся в стране, начали применяться уже против натовской авиации.

После инцидента с российским самолётом в Идлибе США поспешили заявить о своей полной непричастности к случившемуся.

По словам официального представителя Пентагона майора Адриана Рэнкин-Гэллоуэя, американские военные не передавали зенитные комплексы сирийским вооружённым формированиям, а активность ВС США направлена лишь на борьбу с «Исламским государством» и ведётся только в восточных районах САР.

«Мы не снабжаем сирийскую оппозицию ПЗРК. Наша позиция по ПЗРК не изменилась, мы очень серьёзно обеспокоены попаданием такого рода вооружений в Сирию», — заявил он.

Поводы для беспокойства у американцев действительно есть: ВВС США используют в Сирии штурмовой самолёт A-10 Thunderbolt II. Как и российский штурмовик Су-25, американский работает на небольших высотах, что делает его уязвимой целью для ПЗРК. В 2016 году «Исламское государство» даже распространило информацию о сбитом в Сирии американском штурмовике. Однако впоследствии это сообщение было опровергнуто Пентагоном.

ПЗРК «Стингер» на юге Афганистана

Reuters

© Muzammil Pasha

«Ракета переносных зенитных комплексов идёт по тепловому следу самолёта, используется инфракрасная головка самонаведения, а системы «свой — чужой» в этом случае не применяются», — пояснил Алексей Леонков.

«Если возникает угроза применения ПЗРК, американские штурмовики либо вообще не летают, либо летают на большей высоте» , — подчеркнул эксперт.

Однако то, как быстро американцы поспешили заявить о своей непричастности к ПЗРК, сбившему российский самолёт, вызывает подозрения, отметил Леонков.

«Американцы сейчас занимаются доработкой «Стингеров» с тем, чтобы его ракеты могли обходить тепловые ловушки самолёта, — пояснил Леонков.

«Есть подозрение, что по нашему Су-25 как раз отработали новым ПЗРК, который игнорировал системы защиты. Кстати, террористы предпочли не показывать на видео момент поражения штурмовика. Если в результате расследования обнаружится, что кассеты с тепловыми ловушками Су-25 пусты, это будет означать, что против него использовались новые ракеты», — рассказал эксперт.

При этом Леонков отметил, что поставлять ПЗРК можно только правительствам, в противном случае могут возникнуть самые тяжкие последствия, вплоть до гибели гражданских бортов. Эксперт предположил, что сначала комплексы попали к курдским формированиям, а уже потом — в руки боевиков «Джабхат ан-Нусры».

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.