Дорога на Манбидж: станут ли курды причиной конфликта между США и Турцией

Американские военные не выйдут из курдского города Манбидж в Сирии, несмотря на требования Анкары. Об этом в понедельник заявил глава Центрального командования Вооружённых сил США Джозеф Вотел. В Анкаре, в свою очередь, подчеркнули, что турецкая армия не остановится в Африне: курдов будут преследовать до Манбиджа и даже до территорий, расположенных к востоку от Евфрата. RT разбирался, как разногласия по курдскому вопросу могут отразиться на диалоге между Турцией и Соединёнными Штатами.

Американские войска не намерены покидать город Манбидж в Сирии, контролируемый курдами, заявил глава Центрального командования Вооружённых сил США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CNN. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что американцы должны прекратить поставки оружия курдам, которых Анкара считает террористами, и немедленно покинуть район Манбиджа.

Напомним, операция «Оливковая ветвь» против курдских вооружённых формирований партии «Демократический союз» и Отрядов народной самообороны началась 20 января. Основной целью Вооружённых сил Турции является город Африн, где проживают не менее 1,5 млн сирийских курдов.

Чавушоглу подчеркнул, что операция турецкой армии «Оливковая ветвь» не ограничится наступлением на позиции курдов в сирийском Африне: Турция будет бороться с терроризмом до конца.

«Мы будем в Сирии до тех пор, пока не покончим с терроризмом, пока он не истощится. А потом передадим эти территории их настоящим хозяевам. Призывы ограничить операцию Африном для нас не имеют силы. Откуда бы террористическая угроза ни исходила — будь то Синджар, Кандиль, Манбидж, восток Евфрата, — мы будем бороться и уничтожим её», — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее официальная Анкара уже несколько раз выражала своё недовольство Вашингтоном, обвиняя его в снабжении оружием Сил народной самообороны. По мнению администрации Эрдогана, и СНС, и «Демократический союз» напрямую связаны с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией.

«Вашингтону не подобает сотрудничать с террористическими организациями для реализации своих целей в регионе. ... Вызывает недоумение тот факт, что страна, которая долгие годы (как и Турция) является членом НАТО, косвенно или открыто поддерживает вооружённые формирования, угрожающие границам альянса. Подобный подход недопустим», — заявил турецкий премьер Бинали Йылдырым в четверг.

Reuters

«Стороны повышают ставки»

Президент Турции и высшее руководство страны активизируют борьбу за контроль над всеми курдскими территориями, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

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«Сейчас стороны повышают ставки для переговоров по судьбе Манбиджа и остальных курдских территорий. Эрдоган в силу внутриполитической ситуации в Турции не может просто так отступить. Если он сказал, что зачистит всю территорию Сирии от курдов, он должен это сделать — иначе у него будут серьёзные внутренние проблемы. Либо он должен продать отказ от этой зачистки. Но американцам нечего предложить ему взамен», — рассказал Мирзаян в беседе с RT.

Выбор в данной ситуации у американской стороны небольшой, поясняет эксперт. Мирзаян полагает, что, скорее всего, военные США просто укрепят оборону своих позиций в Манбидже, надеясь, что ВС Турции пойдут в обход города.

Reuters

«Соединённые Штаты, в свою очередь, оказываются в изоляции. Они уже сдали афринских курдов и заявили о прекращении снабжения их оружием. А если всё будет продолжаться в таком же духе и Эрдоган будет давить и дальше, то США придётся либо убирать военных из Манбиджа, либо оставлять их, рассчитывая на то, что турки просто обойдут их базу», — считает он.

«Прямое столкновение маловероятно»

Мирзаян считает, что прямое боестолкновение между американскими и турецкими военными не исключено, но лишь при самом негативном сценарии развития событий.

«Теоретически это возможно, но стороны будут делать всё возможное, чтобы этого избежать. Если будут боестолкновения между двумя союзниками по НАТО, это будет очень и очень нехороший сигнал. Сообщения о том, что несколько американских военных погибли в ходе турецких ударов, уже вбрасывались в сеть. Естественно, стороны это отрицают, чтобы не создавать прецедент», — заключил эксперт.

Парадоксальный союз

Новый виток конфликта в Сирии спровоцирован противоречиями в отношении к курдам со стороны союзников по НАТО: Турция считает их террористами, а США — соратниками в борьбе с ИГ*, отмечает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Заявление главы американского Центрального командования не является неожиданным. В последнее время Вашингтон подвергался давлению со стороны Турции и лично Эрдогана, который требовал, чтобы они определились: выступают они в этом конфликте как союзники Турции или как её противники. … Всё построено на парадоксах — турки считают сирийских курдов террористами, в то время как США являются их партнёрами», — рассказал Тарасов.

Эксперт полагает, что Турции не удастся надавить на американцев, так как Вашингтон полон решимости закрепить за собой сирийский плацдарм, с которого потом можно будет развить успешное наступление на Иран.

«Этот блеф не увенчается успехом, потому что американцы чётко обозначают свою позицию. Они не собираются покидать Сирию и подтверждают, что их военное присутствие в этой стране носит долговременный характер. Сирийский плацдарм им нужен для дальнейшей возможной операции против Ирана. Турция будет вынуждена как-то выходить из этой ситуации», — пояснил он.

Станислав Тарасов считает, что вооружённый конфликт между США и Турцией маловероятен, однако их противостояние нарастает.

«Прямое боестолкновение маловероятно, однако опосредованно оно уже происходит. Но турки не решатся вступить в столкновение с американцами, так как это будет означать развал НАТО. Турция давит на американцев статусом незаменимого партнёра на Ближнем Востоке, имея в виду, что в этом регионе укрепляются Иран и Россия», — заключает эксперт.