Генштаб Турции сообщил об уничтожении почти 600 «террористов» с начала операции в Африне

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С начала турецкой операции «Оливковая ветвь» в Сирии ликвидированы 597 «террористов». Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.
Генштаб Турции сообщил об уничтожении почти 600 «террористов» с начала операции в Африне
  • Военнослужащие ВС Турции
  • Reuters

Также уточняется, что за прошедшую ночь турецкие ВВС поразили 44 цели: среди них объекты, принадлежащие Отрядам народной самообороны (YPG), Демократическому союзу (PYD), Рабочей партии Курдистана и «Исламскому государству»*.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление после взятия сирийского Африна. 

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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