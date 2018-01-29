Генштаб Турции сообщил об уничтожении почти 600 «террористов» с начала операции в Африне

С начала турецкой операции «Оливковая ветвь» в Сирии ликвидированы 597 «террористов». Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Военнослужащие ВС Турции

Reuters

Также уточняется, что за прошедшую ночь турецкие ВВС поразили 44 цели: среди них объекты, принадлежащие Отрядам народной самообороны (YPG), Демократическому союзу (PYD), Рабочей партии Курдистана и «Исламскому государству»*. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление после взятия сирийского Африна. 20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.