Генштаб Турции сообщил об уничтожении почти 600 «террористов» с начала операции в Африне
- Военнослужащие ВС Турции
- Reuters
Также уточняется, что за прошедшую ночь турецкие ВВС поразили 44 цели: среди них объекты, принадлежащие Отрядам народной самообороны (YPG), Демократическому союзу (PYD), Рабочей партии Курдистана и «Исламскому государству»*.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление после взятия сирийского Африна.
20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.