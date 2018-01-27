Генштаб ВС Турции заявил об уничтожении ещё 42 целей в Африне

Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне поразили в субботу, 27 января, 42 цели и уничтожили 53 «террориста», сообщает Генеральный штаб ВС Турции.

Как передаёт Anadolu со ссылкой на заявление военных, в операции участвовали 22 самолёта, которые благополучно вернулись на базы.

ВС Турции потеряли за день двоих человек, 11 военнослужащих получили ранения. Погибли также два члена оппозиционной Свободной сирийской армии, ещё четверо ранены.

Отмечается, что всего с начала операции ликвидировано 447 «террористов».

20 января Генштаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.