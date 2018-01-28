Эрдоган заявил, что целью Турции не является захват территории Сирии

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Анкара не стремится к захвату сирийский земель, а желает помочь вернуться домой беженцам, которые в настоящее время находятся в Турции, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 млн беженцев, находящихся ныне в Турции», — цитирует президента агентство Anadolu.

Он также добавил, что «жители селений Африна благодарят» Турцию, «заявляя, что с приходом турецкой армии в районе наконец-то воцарится безопасность».

Ранее Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление после взятия сирийского Африна.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

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