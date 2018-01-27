Эрдоган допустил наступление турецких войск на Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление после взятия сирийского Африна. Об этом он заявил на конгрессе сторонников своей партии в провинции Коджаели.

«Если Аллах позволит, то мы дойдём и до Идлиба», — цитирует турецкого лидера телеканал NTV. Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика. 20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.