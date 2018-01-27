Эрдоган допустил наступление турецких войск на Идлиб

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление после взятия сирийского Африна. Об этом он заявил на конгрессе сторонников своей партии в провинции Коджаели.

«Если Аллах позволит, то мы дойдём и до Идлиба», — цитирует турецкого лидера телеканал NTV.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

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