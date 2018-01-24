Эрдоган рассказал, сколько продлится операция «Оливковая ветвь»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.

«В ходе операции «Оливковая ветвь» ВС Турции понесли потери, есть раненые. Но если за первые четыре дня операции число погибших в рядах ВС Турции и сирийской оппозиции составило семь-восемь, то, по последним данным, потери противника в живой силе составили 268 человек. Операция продлится до полной ликвидации террористов», — цитирует Anadolu Эрдогана.

По его словам, Анкара вновь нарушила планы сил, которые пытаются «загребать жар чужими руками».

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена очистить всю свою границу с Сирией от террористов.

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