Пентагон: США не снабжали партнёров в Сирии оружием типа «земля-воздух»

Американская сторона не снабжала союзников в Сирии оружием типа «земля-воздух». США оценят информацию о том, что российский штурмовик Су-25 был сбит из ПЗРК. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По его словам, США «сосредоточены на борьбе» с террористической организацией «Исламское государство»* вместе с партнёрами в Сирии, передаёт РИА Новости.

«США не поставляли партнёрским силам в Сирии никакие вооружения типа «земля-воздух» и не намерены делать этого в будущем», — сказал он.

Он подчеркнул, что операции географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГ в восточной Сирии.

«Мы будем оценивать обоснованность таких заявлений, чтобы обеспечить безопасность наших партнёров по коалиции», — заявил Пэхон, комментируя атаку на российский штурмовик Су-25.

3 февраля в Идлибе был сбит Су-25, его пилот успел катапультироваться в район, подконтрольный группировке «Джабхат ан-Нусра»**, где он был убит в бою с террористами.

Позднее российские военные нанесли удар по району, откуда была запущена ракета по Су-25, в результате чего были уничтожены более 30 боевиков.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.