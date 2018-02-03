Минобороны: российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии
- Штурмовик Су-25
- РИА Новости
«Лётчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан-Нусры»*. При ведении боя с террористами пилот погиб», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Отмечается, что в настоящее время российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной предпринимает необходимые меры «по возвращению тела российского лётчика».
«По предварительной информации, самолёт сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса», — добавили в ведомстве.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.