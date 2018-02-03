Минобороны опубликовало видео удара по боевикам в Идлибе после крушения Су-25

Опубликовано видео нанесения российскими военными удара, которым были уничтожены боевики в сирийской провинции Идлиб, где был сбит штурмовик Су-25.

3 февраля в Идлибе был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот самолёта успел катапультироваться в район, подконтрольный группировке «Джабхат ан-Нусра»*, где он был убит в бою с террористами.

Позднее Вооружённые силы России нанесли удар по району, откуда была запущена ракета по Су-25, в результате чего были уничтожены более 30 боевиков.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.