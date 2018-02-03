Российские военные нанесли удар по боевикам в Идлибе после атаки на российский Су-25

Короткая ссылка
Российские военные нанесли удар по району, подконтрольному террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета по российскому штурмовику Су-25. Об этом говорится в заявлении Минобороны, поступившем в распоряжение RT.

«По району, подконтрольному террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведён пуск ракеты ПЗРК по российскому самолёту Су-25, нанесён групповой удар высокоточным оружием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара уничтожены более 30 боевиков террористической группировки.

Ранее стало известно, что в указанном районе был сбит российский Су-25, пилот которого успел катапультироваться, однако был убит, сражаясь с террористами. 

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru