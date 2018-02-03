Российские военные нанесли удар по боевикам в Идлибе после атаки на российский Су-25
«По району, подконтрольному террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведён пуск ракеты ПЗРК по российскому самолёту Су-25, нанесён групповой удар высокоточным оружием», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара уничтожены более 30 боевиков террористической группировки.
Ранее стало известно, что в указанном районе был сбит российский Су-25, пилот которого успел катапультироваться, однако был убит, сражаясь с террористами.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.