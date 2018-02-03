Российские военные нанесли удар по боевикам в Идлибе после атаки на российский Су-25

Российские военные нанесли удар по району, подконтрольному террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета по российскому штурмовику Су-25. Об этом говорится в заявлении Минобороны, поступившем в распоряжение RT.