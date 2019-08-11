В ЦПВС заявили о наращивании боевиками сил в Идлибской зоне деэскалации
Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
«Террористические группировки продолжают предпринимать попытки расширения подконтрольных территорий силовым путём, осуществляют концентрацию вооружённых отрядов в южной части Идлибской зоны деэскалации», — указал он.
По информации ЦПВС, террористы из различных группировок перебрасывают в данный район десятки боевиков, бронированные машины, пикапы с крупнокалиберными пулемётами, заминированные грузовики и миномётные орудия.
Ранее сообщалось, что боевики 9 августа 24 раза обстреляли населённые пункты в Сирии.