Боевики 24 раза обстреляли населённые пункты в Сирии за сутки

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 24 раза обстреляли населённые пункты в Сирии за сутки.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«9 августа зафиксировано 24 обстрела», — указал он.

По его словам, боевики обстреляли населённые пункты Эль-Халифа, Халаса, Суккория, Сабикия, Биньямин, Маканис-Эддувайри, Халидия, Эль-Бурайкат провинции Алеппо, Сальма, Нахшебба, Чекурджак, Сирмания, Кермель, Кухбания, Сафсафа, Сараф, Эль-Хуаш провинции Латакия, Эс-Салихея провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии.

18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.

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