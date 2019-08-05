Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
- РИА Новости
«Был зафиксирован пуск трёх реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны России.
Сообщается, что базе не причинили разрушений — Хмеймим продолжает функционировать в штатном режиме.
Также уточняется, что снаряды упали на населённый пункт Руайсэд Афиф. Ранения получили четверо местных жителей.
В июле сообщалось о попытке боевиков атаковать авиабазу Хмеймим.