Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим

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Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
  • РИА Новости

«Был зафиксирован пуск трёх реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны России.

Сообщается, что базе не причинили разрушений — Хмеймим продолжает функционировать в штатном режиме.

Также уточняется, что снаряды упали на населённый пункт Руайсэд Афиф. Ранения получили четверо местных жителей. 

В июле сообщалось о попытке боевиков атаковать авиабазу Хмеймим. 

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